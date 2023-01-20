Царьград

5 341 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Надо бы нашим  "отвечать" так, чтоб евро-амеро-ублюдки даже рта не успевали раскрыть! От всей души желаю нашим  МНОЖИ...Володин доступно ...
  • Юрий Золотарев
    На ОСТРОВ, Шульц!! Необитаемый. Их пока еще мно-ого в море-окияне. Вот там и устанавливай свой немецкий орднунг! Сам ...Партия Шольца хоч...
  • Виталий Цуканов
    Уважаю Марию Захарову. Квалификация ее не вызывает сомнения и перехлёстывает ! Пожелание: можно более спокойно с идио...Мария Захарова - ...

Четыре владимирские компании-перевозчика оштрафованы за срыв графиков движения автобусов

Четыре владимирские компании-перевозчика оштрафованы за срыв графиков движения автобусов

Сумма штрафов для перевозчиков будет определена в зависимости от тяжести и регулярности нарушений.19 января в мэрии Владимира прошло заседание транспортной комиссии, которая рассмотрела жалобы жителей на работу общественного транспорта этой зимой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх