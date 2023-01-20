Четыре владимирские компании-перевозчика оштрафованы за срыв графиков движения автобусов

Сумма штрафов для перевозчиков будет определена в зависимости от тяжести и регулярности нарушений.19 января в мэрии Владимира прошло заседание транспортной комиссии, которая рассмотрела жалобы жителей на работу общественного транспорта этой зимой.
Сумма штрафов для перевозчиков будет определена в зависимости от тяжести и регулярности нарушений.19 января в мэрии Владимира прошло заседание транспортной комиссии, которая рассмотрела жалобы жителей на работу общественного транспорта этой зимой.
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