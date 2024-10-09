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Источник в американской федерации: «Сборной США нужны будут Зайон Уильямсон и Джа Морэнт, чтобы взять золото в 2028-м»

Источник в американской федерации сообщил, что звезды «Нового Орлеана» и «Мемфиса» должны стать неотъемлемой частью команды, чтобы она снова смогла взять олимпийское золото в 2028 году.

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