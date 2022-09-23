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США оценили готовность России использовать ядерное оружие для своей защиты

США оценили готовность России использовать ядерное оружие для своей защиты

  Белый дом не видит необходимости повышать уровень готовности ядерных сил США Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, как власти  Белый дом не видит необходимости повышать уровень готовности ядерных сил США Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, как власти США оценивают заявление российского президента Владимира Путина о готовности использовать для защиты своей территориальной целостности и своего народа все имеющиеся у страны средства, в том числе ядерное оружие.

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