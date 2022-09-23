США оценили готовность России использовать ядерное оружие для своей защиты

Белый дом не видит необходимости повышать уровень готовности ядерных сил США Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, как власти Белый дом не видит необходимости повышать уровень готовности ядерных сил США Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, как власти США оценивают заявление российского президента Владимира Путина о готовности использовать для защиты своей территориальной целостности и своего народа все имеющиеся у страны средства, в том числе ядерное оружие.