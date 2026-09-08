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Антифашист

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Лавров: народ России не примет окончание СВО без ликвидации неонацистского режима на Украине

Лавров: народ России не примет окончание СВО без ликвидации неонацистского режима на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сделал ряд резких заявлений, касающихся Европейского союза, Украины и позиции Запада.

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