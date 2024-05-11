Психолог Куртанова: люди ощущают мнимые болезни из-за "синдрома студента-медика"

Иногда люди начинают ощущать симптомы болезней, которых у них нет. Это явление называется синдромом студента медика – на третьем курсе студенты начинают изучать различные заболевания и тут же находят у себя их симптомы.
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