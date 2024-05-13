Гуськова: приезд жены Зеленского в Белград вызовет недовольство жителей Сербии

Приезд жены украинского лидера Владимира Зеленского в Белград и ее примем в столице Сербии является отражением многовекторности политики Сербии, однако в самой стране такой шаг властей вызывает недовольство.
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