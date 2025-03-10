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"Разгром полный": Что происходит в Курской области утром 10 марта

"Разгром полный": Что происходит в Курской области утром 10 марта

Ожесточённые бои продолжались в Курской области все минувшие сутки. О том, что известно о ситуации на фронте на утро 10 марта, сообщил военный эксперт Юрий Подоляка.

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