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Политика как она есть

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Глеба Пьяных признали иноагентом за получением денег из-за рубежа

Глеба Пьяных признали иноагентом за получением денег из-за рубежа

Основанием для включения журналиста Глеба Пьяных в реестр иностранных агентов стали получение денег от зарубежной компании, а также интервью украинским YouTube-каналам, в которых Пьяных негативно высказывался о проведении специальной военной операции (СВО).

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