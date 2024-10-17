Глеба Пьяных признали иноагентом за получением денег из-за рубежа

Основанием для включения журналиста Глеба Пьяных в реестр иностранных агентов стали получение денег от зарубежной компании, а также интервью украинским YouTube-каналам, в которых Пьяных негативно высказывался о проведении специальной военной операции (СВО).
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