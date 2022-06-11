Стал понятен план Шойгу: Лисичанск и Северск, потом Славянск, Краматорск

Страна и люди

Российские войска взяли на вооружение новую тактику — «Методичный бой» Константин Ольшанский Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Российские войска используют в битве за Донбасс новую тактику, которая доказала свою эффективность в Первой мировой войне.