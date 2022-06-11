Страна и люди

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  • Astra
    Это давно пора было сделать!Госдуме предлагаю...
  • Надежда Кувыкина
    Да да да! Время пришло! Сами они, по видимому, не остановятся!!!???Госдуме предлагаю...
  • Дмитрий Ожиганов
    это очень правильно и уже пора было так поступить с теми тварями желающими смерти нашей стране не газ им , а с трёх п...Госдуме предлагаю...

Стал понятен план Шойгу: Лисичанск и Северск, потом Славянск, Краматорск

Стал понятен план Шойгу: Лисичанск и Северск, потом Славянск, Краматорск

Российские войска взяли на вооружение новую тактику — «Методичный бой» Константин Ольшанский Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Российские войска используют в битве за Донбасс новую тактику, которая доказала свою эффективность в Первой мировой войне.

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