Юрист: многоступенчатость схемы с «Госуслугами» делает её убедительной для жертв

Популярность новой мошеннической схемы с «Госуслугами» и «Госключом» обусловлена несколькими факторами: она эксплуатирует доверие граждан к государственным цифровым сервисам, а многоступенчатость схемы делает её особенно убедительной для жертв, объяснил в беседе с RT управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.