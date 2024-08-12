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Юрист: многоступенчатость схемы с «Госуслугами» делает её убедительной для жертв

Юрист: многоступенчатость схемы с «Госуслугами» делает её убедительной для жертв

Популярность новой мошеннической схемы с «Госуслугами» и «Госключом» обусловлена несколькими факторами: она эксплуатирует доверие граждан к государственным цифровым сервисам, а многоступенчатость схемы делает её особенно убедительной для жертв, объяснил в беседе с RT управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.

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