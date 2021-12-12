Дмитрий ГАЛЯМИН: К Семаку нельзя предъявлять какие-то претензии в игре на результат. Три очка имели важное значение

Петербургский «Зенит» в ослабленном составе, без трех лидеров в составе, плюс травмированных по ходу игры двух бразильцев, не сумел удержать в Москве победу над ближайшим преследователем - «Динамо».
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