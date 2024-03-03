Мбаппе подозревает, что «ПСЖ» слил в медиа сведения о его решении уйти. Он считает, что клуб нарушил слово, и не понимает такие методы

После того, как нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом, его статус в команде резко изменился – в матче с «Ренном» (1:1) он был заменен на 65-й минуте, в игре с «Монако» (0:0) – в перерыве.