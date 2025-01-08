«Спартак» – болельщикам: «Игры против СКА всегда богаты на эмоции. Просим не реагировать на возможные провокации. Сделаем все для победы!»

Игра пройдет сегодня, 8 января, в Санкт-Петербурге. «Дорогие болельщики! ХК «Спартак» Москва благодарит вас за невероятную поддержку в каждом матче нашей команды – как дома, так и на выезде, мы очень ценим это! Дружелюбное и уважительное отношение к другим участникам матча всегда было отличительной особенностью болельщиков нашей «народной команды», московского «Спартака».