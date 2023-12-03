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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Симферополе обсудили проблемы развития предпринимательских отношений

В Симферополе прошел круглый стол «Проблемы развития предпринимательских отношений в условиях глобализации и регионализации», организованный кафедрой предпринимательского и экологического права юридического факультета Института «Таврическая академия».

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