Politico: разведоперация России расколола Запад и дискредитировала Шольца

Публикация в России перехваченного разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus расколола западных союзников и дискредитировала канцлера Германии Олафа Шольца, пишет газета Politico.
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