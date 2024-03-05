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Politico: разведоперация России расколола Запад и дискредитировала Шольца

Politico: разведоперация России расколола Запад и дискредитировала Шольца

Публикация в России перехваченного разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus расколола западных союзников и дискредитировала канцлера Германии Олафа Шольца, пишет газета Politico.

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