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Ледовый дворец в парке «Сокольники» основательно реконструируют

Ледовый дворец в парке «Сокольники» основательно реконструируют

Получено разрешение на масштабную реконструкцию ледового дворца в парке «Сокольники». Как сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор), речь идет о пятиэтажном здании 1967 года постройки.

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