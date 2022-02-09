Ледовый дворец в парке «Сокольники» основательно реконструируют

Получено разрешение на масштабную реконструкцию ледового дворца в парке «Сокольники». Как сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор), речь идет о пятиэтажном здании 1967 года постройки.
Получено разрешение на масштабную реконструкцию ледового дворца в парке «Сокольники». Как сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор), речь идет о пятиэтажном здании 1967 года постройки.
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