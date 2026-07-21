Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 762 подписчика

Экс-нардеп Олейник предрек серьезный перелом в СВО из-за протестов на Украине 

Экс-нардеп Олейник предрек серьезный перелом в СВО из-за протестов на Украине 

В рамках СВО в 2026 году может наступить "серьезный перелом" в пользу России на фоне протестов в разных городах Украины после отставки экс-главы МО Михаила Федорова и разговоров об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии