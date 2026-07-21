Экс-нардеп Олейник предрек серьезный перелом в СВО из-за протестов на Украине 

В рамках СВО в 2026 году может наступить "серьезный перелом" в пользу России на фоне протестов в разных городах Украины после отставки экс-главы МО Михаила Федорова и разговоров об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.
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