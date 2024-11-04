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Россиян предупредили о бурном росте различных мошеннических схем в ноябре

Россиян предупредили о бурном росте различных мошеннических схем в ноябре

В связи с особенно большим количеством распродаж и скидок, организуемых массово по всеми миру в период ноября, происходит бурный рост различных мошеннических схем, предупредил в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО ЦИКАДА.

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