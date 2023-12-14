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Губернатор Калужской области Шапша сообщил об отсутствии жертв при атаке БПЛА

Губернатор Калужской области Шапша сообщил об отсутствии жертв при атаке БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился в своем Telegram-канале информацией о том, что система противовоздушной обороны успешно уничтожила БПЛА Вооруженных сил Украины над Сухиничским районом региона.

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