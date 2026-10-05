Додик победил

Додик победилПартия Милорада Додика победила на выборах в Республике Сербской и люди Додика сохранят за партией ключевые посты, а сам Додик полное влияние на процессы в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Во Франции грабит...
- Что изменится для...
- "Хабиб знает, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым