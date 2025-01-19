Ударные БПЛА уничтожили блиндаж и автомобиль ВСУ в ДНР

Расчеты ударных БПЛА Южной группировки войск показали свою боевую работу. На опубликованных кадрах можно увидеть, как они уничтожили технику и личный состав ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.
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