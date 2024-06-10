Команда Killing Floor 3 опубликовала первый геймплейный трейлер. Игра выйдет в 2025 г...

Команда Killing Floor 3 опубликовала первый геймплейный трейлер. Игра выйдет в 2025 годуСтудия Tripwire Interactive объявила о том, что хоррор-шутер от первого лица Killing Floor 3 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC в сервисах Steam и Epic Games Store в начале 2025 годаЧитать дальше → источник.