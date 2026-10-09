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Диетолог Мухина объяснила, чем опасно постоянное чувство голода

Диетолог Мухина объяснила, чем опасно постоянное чувство голода

Причиной постоянного чувства голода может быть скрытый дефицит питательных веществ в организме. Об этом сообщила диетолог Марият Мухина, передает ИА НСН .

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