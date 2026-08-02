Средняя Азия закрывает двери исламским радикалам, а Россия рискует повторить печальный опыт Европы

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Tigra07

Законы природы никто не отменял - паразиты всегда бегут от истребления туда, где их не трогают. Но для их остановки есть 2 существенных препятствия: тотальное и безмозглое насаждение в стране религии (один крестовый ход десантников (!) на их праздник чего стоит) и тотальное и безмозглое насаждение идей "дружбы и добрососедства" - при общем названии страны "Россия":) и показательно-печальном опыте конца, а потом и развала Союза и гонений некоренного населения из всех (без исключения) "братских" республик.