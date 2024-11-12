Мирошник объяснил, с чем связано стремление Байдена помочь ВСУ оружием

Стремление уходящей администрации президента США Джо Байдена успеть передать киевскому режиму обещанные ранее оружие и деньги связаны с попытками официального Вашингтона усилить свою переговорную позицию.
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