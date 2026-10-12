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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россияне не могут вернуть деньги за билеты на отмененные концерты Канье Уэста

Россияне не могут вернуть деньги за билеты на отмененные концерты Канье Уэста

Некоторые поклонники рэпера подали иски на организаторов выступлений Россияне столкнулись с проблемами при оформлении возврата средств за билеты на не концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, однако россияне не могут получить свои деньги обратно, пишет SHOT.

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