Россияне не могут вернуть деньги за билеты на отмененные концерты Канье Уэста

Некоторые поклонники рэпера подали иски на организаторов выступлений Россияне столкнулись с проблемами при оформлении возврата средств за билеты на не концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, однако россияне не могут получить свои деньги обратно, пишет SHOT.