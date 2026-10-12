Россияне не могут вернуть деньги за билеты на отмененные концерты Канье Уэста

Некоторые поклонники рэпера подали иски на организаторов выступлений Россияне столкнулись с проблемами при оформлении возврата средств за билеты на не концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, однако россияне не могут получить свои деньги обратно, пишет SHOT.
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