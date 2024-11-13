Донской Минздрав рассказал о помощи девочке с отказавшими из-за вируса почками

Её не могли перевезти в областную больницу из-за отсутствия реанимобиля с нужным оборудованием.Министерство здравоохранения Ростовской области отреагировало на появившуюся в сети информацию о том, девочке с отказавшими почками не могут оказать необходимую помощь.