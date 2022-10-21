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«До свидания, лига, спасибо за судейство!» Ромарой взорвался после поражения от Tamo Junto

Ромарой был крайне возмущен работой судей в матче «Ромы» с Tamo Junto (2:5). В концовке арбитр не назначил пенальти за толчок в спину Ромароя в штрафной площади.

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