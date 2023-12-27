Армяне заметили одну немаловажную деталь во встрече Пашиняна и Алиева: "Мог и облобызать"

Лидеры Армении и Азербайджана после долгого перерыва снова встретились. Согласно опубликованному в Сети видео, они даже пожали друг другу рукиВ Сети распространяется видео, где президент Азербайджана и премьер-министр Армении на полях неформальной встречи глав СНГ жмут друг другу руки.