Будущему шефу Пентагона из-за тату не дали охранять Байдена на инаугурации

Выдвиженцу Дональда Трампа на пост министра обороны Питеру Хегсету не разрешили работать в охране на инаугурации Джо Байдена в 2021 году из-за татуировки на бицепсе с девизом крестоносцев Deus Vult (с латинского переводится «так хочет бог» или «на то воля божья») и иерусалимским крестом.