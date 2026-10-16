Продюсер рассказал, что его консервативный вкус на самом деле вредит карьере сыновей. Катя Гордон и Владимир Киселев Пресс-служба "Русской медиагруппы"Музыкальный продюсер и основатель легендарной группы «Земляне» Владимир Киселев в интервью Кате Гордон ответил на критику того, что он часто ставит треки своих сыновей Юрия и Владимира и жены Елены Север на «Русском радио».