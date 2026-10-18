Электромобиль научится автономно повторять сложные манёвры, показанные на презентации Илон Маск заявил, что новый электрический спорткар Tesla Roadster сможет самостоятельно выполнять различные трюки по голосовой команде.
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