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Газета.ру

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Шуваев: за последние две недели участились обстрелы Белгородской области

Шуваев: за последние две недели участились обстрелы Белгородской области

За последние две недели участились обстрелы Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает пресс-служба.

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