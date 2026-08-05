Шуваев: за последние две недели участились обстрелы Белгородской области

За последние две недели участились обстрелы Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает пресс-служба.
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