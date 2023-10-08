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ИЗРАИЛЬ ПЕРЕШЁЛ В АТАКУ: НЕТАНЬЯХУ ЗАЯВИЛ О "ДОЛГОЙ ВОЙНЕ"

ИЗРАИЛЬ ПЕРЕШЁЛ В АТАКУ: НЕТАНЬЯХУ ЗАЯВИЛ О "ДОЛГОЙ ВОЙНЕ"

Израильская армия начала наступление на палестинских повстанцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у израильской армии уже всё под контролем.

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