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Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе в Москве пытались скрыть следы

Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе в Москве пытались скрыть следы

Организаторы нелегальной экскурсии по коллекторам Неглинки, на которой в августе 2023 года погибли восемь человек, Александр Ким и Никита Дубас хотели скрыть следы преступления, свидетельствуют материалы дела.

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