После вчерашнего расследования по Сумам, где местная ТерОборона похоже и устроила тот вчерашний бессмысленный обстрел города из минометов, я решил провести такое же расследование по Ахтырке (Сумская область), где подобный обстрел привел к жертвам.
После вчерашнего расследования по Сумам, где местная ТерОборона похоже и устроила тот вчерашний бессмысленный обстрел города из минометов, я решил провести такое же расследование по Ахтырке (Сумская область), где подобный обстрел привел к жертвам.
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