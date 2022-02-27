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Война на Украине: все как и в Сумах - обстрел Ахтырки устроила не русская армия, а Тероборона города

Война на Украине: все как и в Сумах - обстрел Ахтырки устроила не русская армия, а Тероборона города

После вчерашнего расследования по Сумам, где местная ТерОборона похоже и устроила тот вчерашний бессмысленный обстрел города из минометов, я решил провести такое же расследование по Ахтырке (Сумская область), где подобный обстрел привел к жертвам.

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