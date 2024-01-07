Bloomberg: НКО, спонсируемые Соросом, влияют на отстранение Трампа от выборов

Две американские некоммерческие организации – "CREW" ("Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне"), а также "Free Speech for People" ("Свобода слова для людей") – стали катализаторами кампании по исключению экс-президента США с выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии