Зеленский, открой глаза! Сырский доложил об опасности для ВСУ в Запорожье

Несмотря на это, Зеленский заверил, что ситуация находится под контролем. Ранее журнал The Economist сообщал о возможном наступлении российских войск в Запорожской области силами до 130 тысяч человек, указывая на активизацию ракетных и авиационных ударов, а также усиление обстрелов на линии фронта.