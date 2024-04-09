Фердинанд про «МЮ»: «Хаотичный футбол камикадзе. Тен Хаг отлично работает, если «сезам, откройся» – то, что нам нужно»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2) в матче 32-го тура АПЛ. Это третья игра подряд, в которой команда тен Хага потеряла очки, несмотря на преимущество в счете.
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