Зарубежная пресса

48 106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    Чухан и здесь хвостом вертит, а сказать что-то членораздельное не может!!!Славян в США прир...
  • Владимир Морж
    А вот в чём дело. Захрюкать не могёт хвост свиной, так он гадит?Славян в США прир...
  • vilen petrov
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++я именно это и хотел написать!нет ни одной женщины,а кандитуры есть?и обр...Запад недоволен н...

Зрители триллера пахнут ужасом

Зрители триллера пахнут ужасом

Николай Воронин, Корреспондент по вопросам науки АВТОР ФОТО,MINISTRY OF ENVIRONMENT OF NAMIBIA Подпись к фото, Шнобелевскую премию в области транспорта вручили ветеринарам, выяснившим, что носорогам не вредит перевозка по воздуху вверх ногами Усы и борода сохранились у мужчин потому, что дают преимущество в рукопашном бою; уровень коррупции в стране можно определить по тому, насколько упитанные там министры; а кошки могут не только мяукать и мурлыкать, но и общаются с людьми еще по меньшей мере дюжиной разнообразных способов - от писков и стонов до шипения и ворчания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх