Секреты работы клоуном в цирке раскрыл актер из Новосибирска Андрей Карпов

Новосибирец выбрал профессию еще в школе, руководствуясь собственным желанием. Семья Андрея Карпова была обычной, родители не были связаны с творчеством и уж тем более с цирком, но сибиряк решил попробовать себя в этой профессии и не прогадал.
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