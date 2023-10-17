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Вечерний Новосибирск

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Секреты работы клоуном в цирке раскрыл актер из Новосибирска Андрей Карпов

Секреты работы клоуном в цирке раскрыл актер из Новосибирска Андрей Карпов

Новосибирец выбрал профессию еще в школе, руководствуясь собственным желанием.  Семья Андрея Карпова была обычной, родители не были связаны с творчеством и уж тем более с цирком, но сибиряк решил попробовать себя в этой профессии и не прогадал.

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