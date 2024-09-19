Выяснилось, что у лишенных грудного молока детей ниже уровень IQ

К удивительному выводу пришли испанские ученые. Специалисты из Университета Ровира и Вирхилий в Испании провели исследование и выяснили, что грудное вскармливание в младенчестве положительно влияет на когнитивные способности детей, пишет «Газета.
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