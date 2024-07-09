Верным ли курсом идёте, товарищ рубль Доллар больше не будетРассуждать про доллар очень любят эксперты из деловых СМИ, на протяжении почти тридцати лет доллар был весьма интересен и россиянам.
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Верным ли курсом идёте, товарищ рубль Доллар больше не будетРассуждать про доллар очень любят эксперты из деловых СМИ, на протяжении почти тридцати лет доллар был весьма интересен и россиянам.
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