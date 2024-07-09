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Военные новости ★ спецоперация

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Верным ли курсом идёте, товарищ рубль

Верным ли курсом идёте, товарищ рубль Доллар больше не будетРассуждать про доллар очень любят эксперты из деловых СМИ, на протяжении почти тридцати лет доллар был весьма интересен и россиянам.

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