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Медведчук сдаваться не планирует

Медведчук сдаваться не планирует

Политик Виктор Медведчук заявил, что не бросит политическую борьбу. .Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (Украина) Виктор Медведчук не планирует сдаваться, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на СМИ.

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