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Яркий образ: во Франции нарисовали мультфильм про Зеленского

Яркий образ: во Франции нарисовали мультфильм про Зеленского

Сложным отношениям Киева и Вашингтона решили посвятить новый мультфильм французские аниматоры. По их задумке, Зеленский с тревогой смотрит на то, как его страна стремительно теряет очки в рейтинге государств, которые живут на американские деньги.

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