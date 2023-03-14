Яркий образ: во Франции нарисовали мультфильм про Зеленского

Сложным отношениям Киева и Вашингтона решили посвятить новый мультфильм французские аниматоры. По их задумке, Зеленский с тревогой смотрит на то, как его страна стремительно теряет очки в рейтинге государств, которые живут на американские деньги.
Сложным отношениям Киева и Вашингтона решили посвятить новый мультфильм французские аниматоры. По их задумке, Зеленский с тревогой смотрит на то, как его страна стремительно теряет очки в рейтинге государств, которые живут на американские деньги.
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