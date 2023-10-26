В ИГУ объяснили аномально теплый октябрь в Иркутске

Аномально теплый октябрь наблюдается в Иркутске и части региона. Почему в областном центре тепло как в Сочи, рассказала завкафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева.
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