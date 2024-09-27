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Царьград

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Алаудинов заявил о продвижении русских войск на 1 км в Курской области

Алаудинов заявил о продвижении русских войск на 1 км в Курской области

Отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр вперед на участке в Курской области.Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о продвижении русских войск на один километр у Нижней Паровой в Курской области.

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