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Русская весна

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Пророчество Жириновского о попытке убить Дональда Трампа (ВИДЕО)

Пророчество Жириновского о попытке убить Дональда Трампа (ВИДЕО)

Владимир Вольфович предсказал еще 8 лет назад, причем с поразительной точностью. «Если Трамп что-нибудь не то будет делать, убьют как Джона Кеннеди.

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