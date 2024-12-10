Нарышкин обозначил важный факт о ситуации в зоне СВО

Нарышкин: цели СВО близки к реализации Россия близка к реализации всех целей, поставленных в рамках спецоперации по демилитаризации Украины, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью ведомственному журналу «Разведчик».
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