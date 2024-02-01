Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алатырка
    Ну они же хотели жить в украине - вот путь и наедятся по полной - Бачили очі, що купували- тепер їжте, хоч повилазьте...Сальдо рассказал ...
  • Алекс Сэм
    Как же удолбала уже эта Ксю лошадь, кто она(никто),а кто Михалков( всемирно известный режиссёр)Пинг-понг с "кров...
  • Лидия Курзаева
    Уважаю Никиту Михалкова.  Это рупор и глас народа.    И не он  сообщил о " Голой вечеринке"  а сама Собчак. Об этом у...Пинг-понг с "кров...

В пермской больнице детей не докормили и оставили без бесплатных лекарств

В пермской больнице детей не докормили и оставили без бесплатных лекарств

Наказаны пять человек.Маленьких пациентов кунгурской больницы оставили без бесплатных лекарств. Врачи-педиатры в ряде случаев не выписывали детям до 3-ех и до 6-ти лет рецепты на получение «Парацетамола», «Виферона», «Нурофена» и других препаратов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх