В пермской больнице детей не докормили и оставили без бесплатных лекарств

Наказаны пять человек.Маленьких пациентов кунгурской больницы оставили без бесплатных лекарств. Врачи-педиатры в ряде случаев не выписывали детям до 3-ех и до 6-ти лет рецепты на получение «Парацетамола», «Виферона», «Нурофена» и других препаратов.