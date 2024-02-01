В пермской больнице детей не докормили и оставили без бесплатных лекарств

Наказаны пять человек.Маленьких пациентов кунгурской больницы оставили без бесплатных лекарств. Врачи-педиатры в ряде случаев не выписывали детям до 3-ех и до 6-ти лет рецепты на получение «Парацетамола», «Виферона», «Нурофена» и других препаратов.
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